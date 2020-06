Španija je na ovo čekala od 1939.: godine! O ovom momku se priča, zovu ga "novi Mesi", ali zapamtite ovo ime: Luka Romero!

Blic sport pre 2 sata | N. Z. L.

Mladi vezista Majorke Luka Romero, čiji je nadimak "meksički Mesi", postao je u sredu najmlađi igrač u istoriji koji je zaigrao u La Ligi, sa 15 godina, sedam meseci i šest dana.

Priliku da pokaže šta ume na velikoj sceni, on je dobio na utakmici protiv Real Madrida 2:0, a Romero je ušao u igru u 84. minutu umesto Idrisa Babe. Talentovani fudbaler je tako srušio rekord kojeg je pre njega držao Fransisko Bao Rodriges Sanson i to više od 80 godina, on je debi imao u dresu Selte 31. decembrra 1939. sa 15 godina i 255 dana starosti. Pomoćni trener , posle meča s "kraljevima" govorio je o talentovanom fudbaleru. - Luka je levonog, brz je,