Danas pre 38 minuta | Piše: Dojče vele

Usred pandemije korona-virusa Rusi su pozvani na referendum. Od četvrtka 25. juna počinje glasanje i trajaće nekoliko nedelja. Ako građani prihvate ustavne promene, Vladimir Putin bi mogao da vlada do 2036. godine.

Postavlja se pitanje da li će Putin moći da vlada dokle želi. U osnovi – da. Po važećem pravu njegova era bi se završila 2024. Ali on ni ne pomišlja na penziju. Ustavna promena kojoj teži omogućila bi mu izuzetak po kojem bi vladao do 2036. Tada bi Putin imao 83 godine. Za sve ostale posle njega bi opet važila ograničenja i to veća nego dosad. Sadašnje pravilo kaže da predsednik može biti izabran najviše dva puta zaredom. A pravilo posle Putina će glasiti – ukupno