Bivši glavni tužilac Vilijamson: Na Kosovu i Metohiji brutalan napad na skoro sve Srbe

VAŠINGTON - "Ono što se desilo posle sukoba na Kosovu i Metohiji nije bilo u odbrani ili borbi za slobodu, već brutalan napad, usmeren na skoro sve Srbe koji su želeli da ostanu", izjavio je bivši glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske komisije za ispitivanje trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji Klint Vilijamson i dodao da se nada da će najavljene optužnice konačno doneti pravdu žrtvama.

On je na sajtu Pravnog fakulteta "Sandra dej O'Konor", na kom predaje objavio autorski tekst, nakon što je Specijalni sud za zločine OVK objavio sadržaj prvih predloga optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija, u kome je naveo da je došlo do značajnog razvoja situacije u istrazi koja je pokrenuta tokom njegovog mandata, koji je okončan 2014. godine. Vilijamson je podsetio na svoje zaključke iz 2014. godine, kada je objavio preliminarne nalaze do kojih se