SZO: Sledeće nedelje broj zaraženih koronom biće 10 miliona

RTV pre 2 sata | Tanjug

ŽENEVA - Svetska zdravstvena organizacija očekuje da sledeće nedelje broj zaraženih korona virusom u svetu dostigne 10 miliona.

"Do sada je SZO prijavljeno više od 9,1 milion slučajeva i više od 470.000 umrlih", rekao je direktor SZO Tedros Adhanom Geberejesus novinarima u Ženevi. Prvog meseca epidemije, prijavljeno je manje od 10.000 slučajeva zaraženih, a poslednjeg meseca skoro četiri miliona. "Očekujemo da će ukupan broj slučajeva u toku naredne nedelje dostići 10 miliona", upozorio je on, prenosi BBC. On je ponovio da je odgovornost svih da učine sve što mogu da suzbiju širenje virusa