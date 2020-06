Vučić: Ne isključujem mogućnost vraćanja mera VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Brisela da građani Srbije moraju biti odgovorniji i disciplinovaniji kad je reč o zaštiti od koronavirusa.

On je istakao da ne isključuje mogućnost od uvođenja mera, ako to ne bude tako. Vučić je, u izjavi novinarima, povodom aktuelne situacije sa širenjem koronavirusa, rekao da moramo biti ozbiljniji i disciplinovaniji, naročito u Beogradu, iako virus aktuelno nije ništa tragično, sem za starije i one sa drugim bolestima, jer ga 95 odsto mladih lako prevazilazi. "Ako ne budemo disciplinovaniji insistiraćemo na uvođenju mera", rekao je Vučić i dodao da će sačekati još