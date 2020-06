Vučić: Verujem da do 2026. postajemo članica Unije

Blic pre 38 minuta | L. G.

Verujem da ulazimo u novu fazu odnosa sa Evropskom unijom (EU), i verujem da do 2024. godine i kraja mandata nove vlade završavamo sva poglavlja, i da članica Unije postajemo 2026. godine, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je nakon sastanaka sa najvišim evropskim zvaničnicima u Briselu rekao da su evrointegracije interes Srbije, i da je o tome razgovarao sa sagovornicima. On je naveo da je o tome više od sat vremena razgovarao sa predsednicom Evropske