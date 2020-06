Vučić se sastao sa Ursulom fon der Lajen: Evo koje će biti glavne teme razgovora

Kurir pre 8 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je zvaničnu posetu Briselu sastankom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Fon der Lajen je pred sastanak sa srpskim predsednikom koji je počeo oko 9 časova u sedištu Evropske komisije u Briselu ocenila da je to će biti važna prilika da se razgovara o reformama na EU putu i dugoročnom oporavku regiona. View this post on Instagram Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Briselu sa predsednicom Evropske komisije @ursulavonderleyen.