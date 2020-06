Stranka slobode i pravde: Vučić ne vodi Srbiju u EU već ka nestajanju

Beta pre 2 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je put Srbije u Evropsku Uniju (EU) stopiran zbog odsustva vladavine prave, pritisaka na medije i činjenice da je "ovaj hibridni režim od građana oteo državu".

"Iz istih tih razloga više od 60 procenata građana odbilo je da učestvuje na Vučićevim lažnim izborima koje viđeniji zvaničnici iz Brisela otvoreno nazivaju 'sprdnjom'", navodi se u saopštenju SSP.

Komentarišući činjenicu da zemlje članice EU nisu postigle dogovor oko otvaranja novog poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom, u SSP su istakli da je to prvi put od kada su otvoreni pristupni pregovori za pristupanje EU da Srbija nije otvorila nijedno poglavlje.

"Sve ove činjenice Vučić je pokušao da sakrije novim lažnim obećanjima kako će on i to u mandatu ove nelegitimne i nelegalne Skupštine, završiti pregovore sa EU do 2024 godine", kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, Srbija je zvanično najkorumpiranija zemlja u Evropi, a njeni građani imaju najniže plate u Evropi.

"U takvoj Srbiji svake godine umrlih je za 40.000 više od rođenih. Iz takve Srbije svake godine pobegne 65.000 ljudi. Jasno je da Vučićev režim ne vodi Srbiju ka EU već ka nestajanju", navela je SSP.

Iz ove stranke su naveli da pozdravljaju poruku predsednice Evropske komisije Ursule von der Lajen da je Srbiji potreban "široki dijalog svih političkih snaga kako bi se sprovele reforme koje vode ka EU".

"U tom smislu SSP insistira na potrebi hitnog prihvatanja nove metodologije pristupanja koja u fokus vraća vrednosti na kojima je EU zasnovana a koje Vučićev režim uništava", piše u saopštenju.

(Beta, 06.27.2020)