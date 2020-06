Vučić za Politiko: Dijalog treba nastaviti uprkos optužnici protiv Tačija

Beta pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da dijalog o rešavanju kosovskog pitanja treba da bude nastavljen uprkos optužnici za ratne zločine protiv predsednika Kosova Hašima Tačija.

Vučić je u intervjuu za portal Politiko (Politico) u Briselu rekao da bi bio voljan da sa sastane sa Tačijem ako bi kosovski lideri odlučili da bude deo delegacija za buduće pregovore. Međutim, dodao je da ne veruje da će kosovski lideri to učiniti.

Predsednik Srbije je na sastancima sa liderima Evropske unije u Briselu rekao da neće da komentariše optužnicu, ali je dodao da želi da se ponovo pokrene dijalog pod pokroviteljstvom EU.

"Ne želimo da podstičemo dalje političke ili fizičke sukobe Srba i Albanaca i je to najbolji način da se zaštiti bezbednost i sigurnost Srba koji žive na Kosovu", rekao je Vučić.

"Treba da nastavimo dijalog sa onim koga će albanska strana izabrati za svog predstavnika", rekao je Vučić i dodao da dijalog mora da bude nastavljen jer šta bi moglo inače da se dogodi i kakva bi bila perspektiva čitavog regiona.

Upitan da li će se sastati sa Tačijem ako bude uključen u razgovore, Vučić je rekao da to nije do njega. "Nije do mene. Uvek mogu da kažem da neću da razgovaram s nekim ko je optužen za ratne zločine, ali nisam ja taj koji će izabrati albansko rukovodstvo, zavisi od njihovog naroda. "

Vučić je rekao da je cilj da Srbija postane članica EU 2026. godine, dodao je portal Politiko.

(Beta, 06.27.2020)