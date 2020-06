U Srbiji danas sunčano, do 32 stepena

Novi magazin pre 43 minuta | Beta

U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano i toplo, dok se popodne i uveče na jugu i jugozapadu očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, najavio je Republički hidrometzeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar koji će međutim u južnom Banatu povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od 14 do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U Beogradu će vreme biti sunčano i toplo, sa slabim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura 21 stepen, najviša dnevna 32 stepena.