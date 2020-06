Mađarska gradi gasovod do Srbije, želi Turski tok

RTV pre 2 sata | Tanjug

BUDIMPEŠTA - Nadzorni odbor mađarskog operatora gasovoda FGSZ odobrio je u petak plan za investiranje u izgradnju gasovoda do Srbije sa godišnjim kapacitetom od šest milijardi kubnih metara, saopštila je ta kompanija.

Prema tom dokumentu, kapacitet južnog kraka gasovoda - koji je na granici sa Srbijom - mora da se dostigne do oktobra 2021. godine Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je proletos da je Mađarska počela razgovore sa Rusijom o povećanju zaliha gasa na 4,2 milijarde kubika. Budimpešta je zainteresovana za "mogućnost kupovine ruskog gasa preko Turskog toka koji ide kroz Tursku i Bugarsku, do kraja sledeće godine", rekao je on. Projekat Turskog toka je