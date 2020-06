UŽIVO ponovljeni LOKALNI IZBORI 2020: U toku glasanje na tri biračka mesta, izlaznost do 14 časova 20,5%

InfoKG pre 2 sata | Branko Vukašinović

Na ponovljenim lokalnim izborima na tri biračka mesta u Kragujevcu do 14 časova je glasalo 20,5 odsto građana, saopštila je Gradska izborna komisija.

Birači, kojih je na tri biračka mesta u Korićanima, Stanovu i Dragobraći 3.948, pravo da glasaju mogu da iskoriste večeras do 20 časova, do zatvaranja birališta. Zbog aktuelne situacije sa Korona virusom obezbeđene su maske za sve birače, koji su u obavezi da drže distancu. Na portalu InfoKG večeras pratite najažurnije informacije i preliminarne rezultate sa biračkih mesta. 14:30 Do 14 časova na tri biračka mesta u Korićanima, Stanovu i Dragobraći glasalo 20,5