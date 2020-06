Danas pretežno sunčano i veoma toplo, do 35 stepeni

Blic pre 31 minuta

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama i do 35 stepeni.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima, a uveče i tokom noći ka utorku na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar slab promenljiv, kasno posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura od 12 na jugoistoku do 22 stepenio na severu, a najviša dnevna od 32 do 35 C. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma