Kon: Tražio sam da se ispita slučaj sa podacima BIRN-a

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je sinoć da nije imao uvid u bazu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut", na koju se pozivao BIRN kada je objavio da su statistike inficiranih i umrlih u Srbiji znatno više od zvanično objavljenih.

"Tražio sam da se to ispita", rekao je Kon u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S i dodao da je pristup bazi podataka Instituta Batut ograničen i da on nema uvid u tu bazu. Kako prenosi N1, Kon je povodom povećanja broja zaraženih korona virusom dan posle izbora rekao da je on dobio objašnjenje o tome i da će ga dobiti i javnost, ali ne od njega, naglasivši da o tome odlučuje vlast. Kon je rekao da su mu dostupni samo podaci koji su objavljeni na zvaničnom