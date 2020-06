Lakše ćemo disati: Sunčano i malo svežije, ponegde mogući pljuskovi

Mondo pre 49 minuta | Ksenija Jelesijević

U Srbiji će danas biti sunčano, ali nešto manje toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Popodne su ponegde u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren severozapadni i severni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo: od 19 ujutro, do 29 stepeni. Do petka će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo,