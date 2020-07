Kon: Situacija je takva da svakoga koga sretnete možete smatrati zaraznim

B92 pre 1 sat | Tanjug

Epidemiolog Predrag Kon kaže da je aktivnost korona virusa sve veća i da smo u maksimumu koji će trajati bar još nedelju dana.

"Osnovna stvar je da je došlo do prenosa virusa direktnim kontaktima i situacija je sada takva da svakoga koga sretnete možete smatrati zaraznim", poručuje Kon za RTS. On je rekao i da je povećan broj težih slučajeva i pacijenata na respiratorima posledica povećane aktivnosti virusa. Objašnjava da je došlo do prenosa virusa, a prenos se omogućava direktnim kontaktom što znači, kako kaze, da je naše ponašanje dovelo do toga. "Osnovno je da shvatimo da među