"Situacija u Beogradu deset puta teža nego u Novom Pazaru, a bivši narko dileri skandiraju predsednici Vlade"

B92 pre 1 sat | B92

Ministarstvo zdravlja je trebalo ranije da reaguje povodom situacije u Novom Pazaru, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Imamo veliki broj zaraženih lica, to je donelo velike probleme i muku zdravstvenim radnicima. Onda su počele da se događaju sve druge stvari koje uz to idu, od politike, fbrikovanja... Potpuno je jasno da u Novom Pazaru imamo najopremljeniju bolnicu, uprkos lažima koje su dolazile", kaže Vučić. Dodaje da su notorne laži da rade samo 3 od 10 respiratora. "To su sve laži, svi resporatori rade. Mi smo ih odneli dole, u ovom trenutku tri osobe su na respiratoru, i još