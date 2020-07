Vremenska prognoza: Preko dana sunčano i toplo, na jugu zemlje mogući pljuskovi

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde na jugozapadu i jugu, a tokom noći i na zapadu i severu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 30 do 34 stepeni. U Beogradu pretezno sunčano i toplo. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 33 stepena. U četvrtak pretežno sunčano i toplo,