"Molimo se Bogu da ne moramo da otvorimo 'Mišović' u letnjim mesecima, jer ako do toga dođe..."

Beograd -- Ako "Dragiša Mišović" u letnjim mesecima mora biti proglašena kvid bolnicom, onda bi bili u teškoj situaciji, izjavio sinoć predsednik Srbije.

"Ako mere koje će vlada doneti ne budu dale rezultate, a konsultovali smo se sa ljudima iz Kriznog štaba i naša namera je da slušamo one koje znaju, onda ćemo uvesti dalje mere", rekao je Aleksandar Vučić, sinoć u emisiji RTS-a. "Da sam ja odlučivao, zatvorio bih Beograd, uveo policijski čas. Dao sam sebi pravo da to mišljenje iznesem struci, koja smatra da to trenutno nije potrebno", kazao je sinoć Vučić. Ukazao je da prihvatanjem mišljenja struke država pokazuje