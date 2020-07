Tačno u ponoć Kruševac je "postao splav" VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Kruševac -- Tačno u ponoć Kruševac i okolinu zahvatilo je olujno nevreme, praćeno provalom oblaka, grmljavinom i vetrom orkanske jačine.

Nevreme je nesmanjenim intenzitetom trajalo 40 minuta. Pola sata posle ponoći istovremeno sa kišom, padao je i grad i to krupan, ali kratko, svega nekoliko minuta. Veće količine grada sprečene su zahvaljujući dejstvu protivgradne odbrane radarskog centra Basara, navodi RTS. Prethodna dva dana Kruševac je bio jedan od najtoplijih gradova, sa temperaturom do 35 stepeni, a uoči nevremena bilo je veoma sparno bez daška vetra. To je i bilo uzrok velikog električnog