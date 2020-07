U Šumadijskom okrugu 43 novozaraženih, u Jablaničkom 12, koronavirus potvrđen kod devet radnika "Zastava oružja"

RTV pre 2 sata | Tanjug, RTS

KRAGUJEVAC - U Šumadijskom okrugu je od 177 testiranih uzoraka potvrđen virus korona kod 43 osobe, od toga u Kragujevcu kod 33, Aranđelovcu tri, Kniću četiri, Rači dve i Topoli jedna, saopštio je Dragan Vasiljević, direktor Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Ukupno je do sada od početka epidemije u tom okrugu registrovano 511 zaraženih virusom korona, od čega u Kragujevcu 404 i to do 16. maja 68, a za poslednjih mesec i po dana 336. U Aranđelovcu je registrovano ukupno 36, Topoli 13, Rači 21, Kniću, gde je prvi slučaj zabeležen 18. juna, 23, Batočini 11 i Lapovu tri, gde je takođe prvi registrovani pacijent registrovan 18. juna. U kućnoj izolaciji se trenutno u Kragujevcu nalazi 358 osoba, Aranđelovcu 41, Topoli 12,