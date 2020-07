Danas predstavljanje novih dronova vojske Srbije: Sve o CH-92A! Srbija postaje njihov prvi korisnik u regionu! (video)

Kurir pre 43 minuta

Ključan i transfer tehnologije za domaćeg "Pegaza".

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić prisustvovaće danas prikazu novih bespilotnih letelica CH-92A na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici. Nabavkom kineskih izviđačko-borbenih bespilotnih letelica CH-92A, Srbija postaje prvi korisnik ovakvih vazduhoplova u regionu, to neće biti samo prva borbena BPL u Vojsci Srbije već i prvi srednji daljinski pilotiran vazduhoplov u VS koja je do sada, počevši od 2008. godine koristila samo