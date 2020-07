Za jedan dan primljeno 175 pacijenata u KBC "Zemun"

B92 pre 3 sata | Tanjug

U Kliničko bolnicki centar "Zemun" za dan je primljeno 175 pacijenata.

Direktor bolnice Dragoš Stojanović rekao je za RTS da je u subotu od 14 do 19 sati u toj ustanovi bilo 140 pregleda, a do jutros 195. KBC Zemun od juče se potpuno vratio u kovid sistem, ali je postao i trijažni centar. Stojanović je rekao da je otvoreno šest punktova za preglede. "Mi nismo infektolozi, tako da je to veliki napor, a veliki je broj pacijenata i svi se trudimo da maksimalno izademo u susret", naveo je Stojanovic. Istakao je da je do jutro primljeno