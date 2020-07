Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Blic pre 26 minuta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severni. Najniža temperatura od 16 do 21 C, a najviša od 26 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura oko 19 C, a najviša oko 29 C. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak toplo i sparno, a u utorak zahlađenje sa pojačanim