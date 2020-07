Ugostitelji u Čačku protestovali zbog ograničenja rada u vanrednoj situaciji

Danas pre 26 minuta | Piše: Beta

Više desetina čačanskih ugostitelja protestovalo je večeras ispred zgrade lokalne Skupštine zbog odluke gradskih vlasti da se u okviru mera vanredne situacije u tom gradu ograniči radno vreme ugostiteljskih objekata do 20 časova.

Ugostitelji koji su protestovali rekli su novinarima da će ta odluka dovesti do zatvaranja velikog broja ugostiteljskih objekata u Čačku. Oni ističu da se njima niko ne obraća niti ih zove na sastanke kada donose tako važne odluke od kojih zavisi njihovo poslovanje. Ugostitelji ocenjuju da je mera o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata do 20 časova „katastrofalna“ za sve ugostitelje i pitaju kako u drugim gradovima ugostitelji mogu da rade do 23 časa. Posebno