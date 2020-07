Moramo da naučimo da živimo sa koronom - Srđa Janković priznao šta ga najviše plaši kod pandemije

iKragujevac pre 7 sati

Prema zvaničnim podacima od subote u 15h, u Srbiji je ukupno od korona virusa preminulo 306 ljudi, a potvrđeno je ukupno 15.829 slučajeva zaraze. Na respiratoru je 86 pacijenata, dok je vanredna situacija proglašena u 10 gradova - Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu, Vranju, Ivanjici, Beogradu, Šapcu, Čačku, Kraljevu i Arilju.

Imunolog Srđa Janković je priznao šta ga najviše brine u razvoju cele situacije sa korona virusom i bez ustezanja ukazao na najgori mogući scenario. "Živećemo sa virusom covid-19, on će biti deo naše svakodnevnice. To je nova situacija, iako pandemije od pamtiveka prate čovečanstvo. Mi smo moderno, visokotehnološko društvo i sa ovakvom bolešću se nismo sreli," rekao je on i dodao: "Pozdrav naklonom mi se uvek dopadao, nemam ništa ni protiv ljubljenja ili rukovanja,