U utorak u Srbiji kiša i pad temperature

Danas pre 12 sati | Piše: Beta

U Srbiju sutra stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 22 do 25 stepeni. Duvaće umeren severozapadni vetar. U Beogradu sutra promenljivo oblačno, pre podne s kišom. Jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna do 21. Duvaće umeren severozapadni vetar. Biometeorološka prognoza za utoraak, 7. jul: Moguće su uobičajene tegobe večine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Poremećaji sna i razdražljivost su mogući kod osetljivih osoba.