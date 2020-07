Temperaturni šok: Danas zahlađenje s kišom, a za vikend potpuni preokret

Kurir pre 1 sat

Danas će u većem delu zemlje biti pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito sa jakim, na mahove i olujnim severozapadnim vetrom.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u prvom delu dana uglavnom u centralnim i južnim krajevima. U Negotinskoj krajini promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna od 20 do 25 stepeni. Do subote pretežno sunčano i toplije, u petak i subotu i vrlo toplo. U nedelju sa severozapada prolazno naoblačenje mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima uz pad temperature. Zatim, početkom sledeće sedmice