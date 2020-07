"Nadam se da je Tači stavljen van igre"

B92 pre 5 sati | Tanjug, Kosovo online

Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu Bodo Veber izjavio da se nada da je EU vratila "pod kontrolu" dijalog između Beograda i Prištine.

On je rekao i da se glavnu reč više ne vode SAD i Ričard Grenel, kao i da se nada da je Hašim Tači stavljen van dogovora vezanih za dijalog. On je za portal Kosovo online ocenio da je vidljivo ponovno jedinstvo EU po pitanju Kosova uz opasku da je tome doprinelo verovatno to što se Grenel suviše vezao za ličnosti dva predsednika. "Na kraju krajeva, nije bez razloga EU vodila proces dijaloga, a ne SAD, jer EU ima nešto suštinski da ponudi Srbiji i Kosovu kako bi