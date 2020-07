Policijski čas u Beogradu: Kad, ko i kako?

B92 pre 36 minuta | B92

Beograd -- Policijski čas za grad Beograd, koji je najavio Vučić, još nije ozvaničen. Prema proceduri najpre treba da zaseda Krizni štab.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče popodne da će u Beogradu, u kom je zbog koronavirusa situacija alarmantna, ponovo biti uveden policijski čas. Prema rečima predsednika, on bi trebalo da traje od petka u 18 časova, pa sve do ponedljka u pet sati ujutru. Za sada nema više detalja o tome da li će neko, i ko, mo,ći da u toku policijskog časa izađe napolje, kao i koliko bi to moglo da traje jer se konkretizacija najavljenih mera očekuje na