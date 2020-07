Ispovest policajca kome su obe noge slomljene: Video sam da veliki kamen leti ka meni, pao sam i osetio strašnu bol

Blic pre 3 sata

U neredima u Beogradu povređen je veliki broj policijskih službenika, a najteže je stradao Nebojša Apostolović kome su tokom sinoćnjeg protesta obe noge polomljene.

On je za TV Pink otkrio šta se dešavalo sinoć na ulicama glavnog grada. - Poletele su kamenice sa svih strana. U jednom trenutku kada sam se okrenuo, video sam da veliki kamen leti ka meni. Pao sam i osetio strašnu bol u nogama. Nisam znao šta mi se dešava i da li mi je povređena kičma. Odmah su mi prišle kolege koje su me odvele do službenog automobila koji je bio parkiran iza Narodne Skupštine. I nakon toga sam prebačen u Urgentni centar - rekao je Apostolović za