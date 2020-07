Vučić: Odustajanje Prištine od dijaloga u Briselu pokazalo bi kakva je uloga svake strane

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da je Beograd spreman za obnovu dijaloga s Prištinom u nedelju i da će eventualno odustajanje Prištine od sastanka u Briselu na dobar način pokazati ulogu svake strane.

Posle sastanka s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, Vučić je novinarima večeras rekao da će "ljudi u Evropi i svetu itekako umeti da razumeju" kakva je uloga koje strane ako kosovski predstavnici ne dođu za vikend u Brisel na zakazani dijalog sa Srbijom.

"Ali kakva će reakcija Amerikanaca biti, to je već druga priča. To je njihova međusobna priča", dodao je Vučić.

On je kazao da je "čuo glasine da Albanci možda neće da dođu" i dodao da nije stigao da se čuje sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom koji mu je večeras poslao poruku.

"Trudimo se da pokažemo da smo partneri EU, da ne bežimo od teških tema, da želimo da čuvamo mir i stabilnost. Nisam stigao da razgovaram sa Lajčakom. Ujutru ću vam reći šta je sa dijalogom u Briselu", kazao je Vučić posle sastanka u Jelisejskoj palati.

Vučić je naveo da ga mogućnost opstrukcije dijaloga brine jer Beograd mora da sačuva stabilnost i sigurnost zbog Srba na Kosovu.

"Ako na Kosovu krene ludilo povodom optužnice protiv (kosovskog predsednika Hašima) Tačija i njihovih međusobnih sukoba, to je uvek muka za Srbe. Zato sam želeo da kroz razgovore spustimo tenzije, da zaštitimo naš narod, ovako uvek možemo da dođemo u situaciju koja je prilično problematična za nas", rekao je predsednik Srbije.

Vučić posle Pariza treba da putuje u Brisel, gde u nedelju s premijerom Kosova Avdulahom Hotijem ima zakazan nastavak dijaloga uz posredstvo EU, koji je u prekidu od novembra 2018. godine. Vučić se do sada nije sastajao s Hotijem, koji je 3. juna postao premijer Kosova.

Najavljeno je da će na tom sastanku biti obnovljen rad na postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova koji treba da obuhvati sva otvorena pitanja.

Povodom sutrašnjeg video samita Srbije i Kosova, čiji su domaćini Makron i nemačka kancelarka Angela Merkel, Vučić je rekao da "ne misli da će biti previše rezultata", već da će biti "pronađeni nekakvi principi".

"Nisam siguran da ćemo moći da usvojimo zajedničku izjavu, očekujem da će Nemci i Francuzi izdati predsedničko saopštenje, da ćemo mi imati jednu izjavu, a albanska strana svoju", rekao je Vučić.

Naveo je da će "svako govoriti kako vidi dijalog i mogućnost za postizanje kompromisa".

"Važno nam je da obezbedimo slobodan protok roba i usluga, da obezbedimo bezbroj malih sporazuma koji će da promene odnose Srba i Albanaca. Ima bezbroj malih koraka kojima možemo da popravimo odnose, to je dobra taktika, a sve drugo je presecanje preko noći, to ne može da nas dovede do rešenja", dodao je predsednik Srbije.

Uz Makrona, Merkel i Vučića, na sutrašnjem samitu učestvuju i Hoti, Lajčak i šef evropske diplomatije Žozep Borel.

Vučić je rekao i da je Makron "izuzetan geopolitički stručnjak" koji "odlično razume celu situaciju u regionu".

"Smešno bi bilo reći da je Makron (po pitanju Kosova) na našoj strani, jer nije, ali mislim da on dobro razume poziciju Srbije", naveo je Vučić.

Kazao je i da je s Makronom večeras sat i po vremena razgovarao u četiri oka i da su potom bili na večeri.

Gostoprimstvo koje mu je ukazao Makron ocenio je kao "gotovo neverovatno" i dodao da "u zapadnim zemljama to do sada nije doživeo".

"Kao poseban simbol, odveo me je u svoje odaje, koje samo on koristi, pokazao je izuzetnu pažnju prema Srbiji. Setio se posete Beogradu (jula prošle godine) i emocija koje je doživeo. Bilo mu je stalo da pokaže izuzetno gostoprimstvo", naveo je Vučić.

Dodao je da su razgovarali o tri ključne teme, o rešavanju kosovskog problema, bilateralnim odnosima i budućnosti Evrope i sveta.

"Slušao sam i učio kako on vidi Evropu i svet u budućnosti, sa ključnim osvrtom na evropski put Srbije", rekao je Vučić.

(Beta, 07.10.2020)