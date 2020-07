Iz SZO nemaju dobru vest na pitanje kada će korona nestati!

Mondo pre 34 minuta | Nataša Petrović

Evo kakve su procene Svetske zdravstvene organizacije - kada će nestati korona virus!

Evo kakve su procene Svetske zdravstvene organizacije - kada će nestati korona virus! Malo je verovatno da će korona virus u skorije vreme biti iskorenjen, izjavio je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Majk Rajan. "Trenutno je vrlo mala verovatnoća da će virus biti eliminisan. Postoje vrlo posebna okruženja u kojima se to može dogoditi, npr. ostrvske države, ali čak i one rizikuju ponovni uvoz virusa", rekao je Rajan sinoć novinarima u Ženevi. On je