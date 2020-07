B92 pre 33 minuta | B92

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić pozitivan je na koronavirus.

On se nalazi u samoizolaciji. "Testirao sam se tri puta, negativan sam. U mojoj porodici nije bilo korone. Jedino što me zabrinulo je da je Branko Ružić pozitivan, nema ozbiljnijih simptoma. To je pokazatelj da se virus veoma širi, juče je bilo i smrtnih slučajeva ljudi koje poznajem", rekao je ministar Ivica Dačić za Tv Prva.