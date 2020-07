Sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom

Danas pre 53 minuta | Piše: Beta

U Srbiji sutra pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (HMZ).

Duvaće slab, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Sutra će i u Beogradu biti pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 14 , a najviša dnevna 22 stepena. Prema prognozi za narednih sedam dana u nedelju se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka do srede pretežno sunčano