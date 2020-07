Kon: Beograd i dalje najveći potencijalni rizik, pozitivnih uzoraka i do 26 odsto

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je Beograd i dalje mesto najvećeg potencijalnog rizika širenja epidemije korona virusa, navodeći podatke od pre par dana po kojima je od ukupnog broja obrađenih uzoraka iz glavnog grada u Institutu Torlak, pozitivnih bilo 26 odsto.

Kon je naveo podatke za Beograd od 14. jula po kojima se domovima zdravlja javila 761 osoba. To su bile osobe prikazane kao sumnjive na prisustvo virusa a Kon je dodao da je u danima pre toga bilo i po 900 takvih slučajeva. "Najveći prenos virusa imamo u uzrastu od 20 do 50 godina i to je vezano za proslave matura, čak i godišnjica matura, razne žurke i slavlja u zatvorenom prostoru uz bučnu muziku i pojačan govor. Tu su i skandiranja razna, protesti koji su