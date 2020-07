Među oštećenima i maloletnici: Muškarac osumnjičen da je slao SMS poruke sa polno uznemirujućim sadržajima

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su R. G. (1966) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

On se tereti da je, od januara do juna ove godine, sa svojih pretplatničkih kartica slao SMS poruke sa polno uznemirujućim sadržajima. Među oštećenima su i maloletna lica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.