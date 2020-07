Imunolog Srđa Janković: Ako nije dobra vest, onda je manje loša

B92 pre 4 sata | Tanjug

Podaci o kovidu 19, broju pacijenata na respiratoru i broju umrlih nisu umirujući, rekao je imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković.

Janković je kazao da je i manje pogoršanje, ako nije dobra vest, onda je manje loša. On je na pitanje novinara da li je smrtnost pacijenata na respiratorima 50 procenata potvrdio taj podatak i dodao da može da bude i veća. "Na respiratore, ako se poštuju protokoli, dospevaju samo oni kojima je on neophodan a to su najteži slučajevi, respirator spasava život onima koji bi sigurno umrli bez toga", rekao je Janklović. Naglasio je da je vrlo značajno da terapiju u