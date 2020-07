Bivši fudbaler Partizana Nikola Malbaša uhapšen zbog pokušaja ubistva

RTV pre 3 sata | Novosti

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su bivšeg fudbalera Partizana Nikolu Malbašu (1977) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju nad četrdesetsedmogodišnjim muškarcem u Zemunu.

On se tereti da je, 8. jula ove godine, ušao u automobil oštećenog i nakon kraće verbalne rasprave zadao mu više uboda nožem u stomak, a zatim istrčao iz vozila i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.