Region: U Mađarskoj 18 novozaraženih, 92 u Hrvatskoj, 169 u BiH

BUDIMPEŠTA - U Mađarskoj je u toku poslednja 24 sata registrovano 18 novih zaraženih korona virusom, a prema podacima sajta koronavirus.gov.hu , ukupno je obolelih 4.333.

Najviše zaraženih, 2.012 - skoro polovina od ukupnog broja - u Budimpešti je. Do sada su ozdravile 3.223 osobe, a preminulo je 514. Aktivnih slučajeva je, navodi agencija MTI, 514. Hospitalizovano je 82 pacijenta, od čega je troje na respiratorima. U Mađarskoj je do sada testirano 307.846 građana. Do 15. avgusta otkazane su sve proslave i javna okupljanja na kojima je više od 500 ljudi, uključujući i tradicionalni nacionalni praznik sa vatrometom i aeromitingom 20.