"Ovo više nije respiratorna bolest, ovo što mi sada vidimo je sistemska bolest"

B92 pre 8 minuta | Blic

Beograd -- Prof. dr Branislav Tiodorović izjavio da drugi talas očekujemo na jesen, te da ćemo ga dočekati svakako spremniji na više nivoa.

On je u intervuu za "Blic" rekao da je situacija krajnje ozbiljna, a na pitanje s kojim talasom ili pikom virusa se sada suočavamo, on kaže da je ovo još uvek prvi talas koronavirusa. "Prvi pik desio se oko Vaskrsa, nakon toga počelo je opadanje, drugi pik nastupio je kao posledica popuštanja mera i prevelikog opuštanja. Upozoravali smo da je virus tu, da može doći do ponovnog razbuktavanja, da su opasni repovi epidemije, ali narod je pomislio da je sve gotovo. To