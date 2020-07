Rute: Napredujemo

B92 pre 4 minuta | Tanjug

Brisel -- Holandski premijer Mark Rute izjavio je danas da su lideri EU napredovali ka postizanju sporazuma o planu oživljavanja ekonomija.

On je, međutim, upozorio i da bi pregovori mogli da propadnu. "Sinoć to nije izgledalo dobro, međutim osećam da u celini napredujemo", rekao je Rute novinarima u Briselu, prenosi Rojters. Lideri 27 članica Evropske unije nastavili su i posle ponoći u Briselu maratonske razgovore u pokušaju da dođu do dogovora o paketu za ekonomonski oporavak Unije od posledica kirze izazvane kovidom-19, a predsedavajući samita Šarl Mišel opisao je zadatak kao"nemoguću misiju".