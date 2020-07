Danas toplije, pre podne oblačno, popodne sunčano

Blic pre 4 sata

U Srbiji se danas očekuje toplije vreme, ujutro i pre podne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 28. I u Beogradu toplije, ujutro i pre podne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni. U utorak i sredu pretežo sunčno i toplo s maksimalnom temperaturom između 29 i 32 stepena. U četvrtak prolazno naoblačenje i osveženje mestimično s kratkotrajnom kišom i