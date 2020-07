Kon: Virus probio barijere, ali zdravstveni sistem nije pred pucanjem

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je korona virus „probio barijere“ u Srbiji i da je postalo nemoguće pratiti sve kontakte, zbog čega je „prepušteno savesti da se svakome ko je bio u kontaktu sa zaraženim kaže da prati svoje zdravstveno stanje i ako se pojave simptomi da odmah prijavi“.

Kon je televiziji Hepi izjavio da su ranije kontaktima pozitivnih na korona virus davana rešenja o samoizolaciji, a da su u vanrednom stanju praćeni i od policije da li ta rešenja poštuju, ali da to više nije moguće. „To postaje nemoguće, barijera je probijena“, kazao je Kon i dodao da se u vezi samoizolacije javljaju i drugi problemi, jer to znači da ta osoba ne može da radi određeno vreme, a nema papira koji to potvrđuju za poslodavca. Kon je naveo da zdravstveni