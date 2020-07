Prognoza za 7 dana: Evo kakvo nas vreme očekuje u Srbiji!

Mondo pre 2 sata | Lana Stošić

U Srbiji će danas biti toplije vreme, ujutro i pre podne oblačno, posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 25 do 28 stepeni. U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni. Prema prognozi za