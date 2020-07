"Ovo je treći pik prvog talasa" Dr Tiodorović za "Blic": Sada imamo informaciju da se virus prenosi i vazduhom

Press pre 4 sata

- Situacija je krajnje ozbiljna, a odgovornost je na svakome od nas. Lekari, medicinske sestre, medicinsko i nemedicinsko osoblje su do sada stekli veliko iskustvo, ali i njih je ova borba umorila, baš kao što je i narodu dosta korona virusa. Šta nas čeka do kraja godine, to niko ne može da kaže, ali spremamo dalju strategiju za borbu.

Foto:blic Ovo kaže u intervjuu za “Blic” prof. dr Branislav Tiodorović, dodajući da drugi talas očekujemo na jesen, te da ćemo ga dočekati svakako spremniji na više nivoa. Branislav Tiodorović Prvi talas, drugi talas, prvi pik... Koji je ovo talas i koliko smo to pikova imali do sada? - Ovo je još uvek prvi talas, prvi pik desio se oko Vaskrsa, nakon toga počelo je opadanje, drugi pik nastupio je kao posledica popuštanja mera i prevelikog opuštanja. Upozoravali smo