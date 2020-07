Vučević posle konsultacija sa Vučićem: Tražili smo mandat, nije bilo reči o personalnim rešenjima

Večernje novosti pre 11 sati | Tanjug

POTPREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je posle konsultacija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem da su predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu", zatražili mandat za sastav nove vlade.

On je istakao da nije bilo reči o personalnim rešenjima, ali je istakao da će to biti vlada kontinuiteta pre svega u ostvarivanju plana „Srbija 2025", politike regionalne stabilnosti, očuvanja nacionalnih interesa vezano za KiM, evropski put Srbije i saradnju sa Rusijom i Kinom. Takođe je rekao da su unutar SNS podeljeni po pitanju potrebe za koalicionim partnerom. Kako je rekao, očekuje da skupština bude konstituisana do 3. avgusta, a vlada zatim u zakonskom roku,