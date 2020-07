Vučić: Danas još veći broj zaraženih koronom, imam dve važne vesti za građane Srbije

Blic pre 2 sata | N.N.G.

"Danas ćemo imati još veći broj zaraženih korona virusom", izjavio predsednikm Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u poseti Banjaluci.

Beograd i Novi Sad, to su, kako kaže, žatrišta nastala kao posledica protesta. To smo znali i očekivali, rekao je Vučić. - Nadam se da ćemo prevazići ovaj najgori period pre kraja ove sedmice. "Očekujem i da do subota da završimo to kašenjnje u saznavanju rezultata testova. Tetsiramo najviše, devet puta više od drugih u regionu. A testiraćemo još - rekao je predsednik Srbije, prenosi B92 i dodao da se očekuje da rezultati stižu za 24 sata. - Mi ćemo naš posao da