Danas sunčano i toplo: Uveče mogući pljuskovi s grmljavinom, od petka zahlađenje

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano i toplo, dok je uveče moguće naoblačenje uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20, a najviša od 28 na severu, do 33 stepena na jugoistoku Srbije. U petak i subotu biće promenljivo oblačno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a u subotu i malo svežije. Od nedelje će biti pretežno sunčano i toplo. (Kurir.rs/Beta/ FOTO: Nemanja