Mali: Za milion radnika po 310 evra

BEOGRAD - Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da je država našla način da izdvoji direktna novčana sredstva za privredu i zaposlene i da je obezbeđeno po 310 evra za više od milion zaposlenih.

Navodeći da će u naredna dva meseca biti isplaćeno još 60 odsto minimalne zarade zaposlenima, a za jedan mesec će biti odloženi i porezi i doprinosi na zarade, Mali je rekao da će prva uplata u ruke zaposlenih stići do 10. avgusta, dok druga uplata sledi u septembru. "To je oko 18.000 dinara po zaposlenom za jedan mesec, odnosno oko 155 evra", naveo je Mali, a prenelo Ministarstvo finansija. On je podsetio da je dosadašnji paket podrške bio vredan 5,1 milijardu